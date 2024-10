Laevakompaniid teevad salapäraseid ööreise üle Soome lahe

Sagedasemad Tallinna ja Helsingi vahel reisijad teavad, et esimene laev, mis kahe pealinna vahel merele läheb, on üldjuhul Eckero Line reisilaev Finlandia, mis suundub Tallinnast Helsingisse kell 6 hommikul. Viimaseks väljumiseks, millele pileteid osta saab, on Tallinki väljumised Megastarile ja MyStarile, mis toimuvad kell 22.30 nii Helsingist kui ka Tallinnast.