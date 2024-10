VIDEO Inimesed maksavad üüratuid summasid, et mitte kuhugile lennata

Seejärel aitavad töötajad osalejatel oma hirmuga silmitsi seista, saates nad väikestes gruppides British Airwaysi lennukisse. Kohal on palju personali, kes abistavad kursusel osalejaid lennukisse minekul, et nad saaksid end mugavalt ja turvaliselt tunda.

Kuigi lennuhirmu leevendamine võib olla väärt paari tuhande euro suurust väljaminekut, on see siiski märkimisväärne summa. Kursus pakub ka odavamaid alternatiive neile, kes soovivad lennuärevust vähendada.

Kuigi mõned inimesed on sotsiaalmeedias kahtleval seisukohal kursuse hinna suhtes, on need, kes on osalenud, väitnud, et see aitas neil oma lennuhirmust suuresti üle saada.