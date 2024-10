VIDEO Hotellikülastajad avastasid oma toas midagi ootamatult kõhedat

Hotellis viibides on juba nagunii palju asju, millest tasub teadlik olla – me kõik oleme kuulnud kahepoolsetest peeglitest, mille kaudu võib keegi sind kõrvaltoast jälgida.

Kuigi tõenäosus sellist peeglit kohata on äärmiselt väike, leidub ilmselt kahtlaseid kohti, kus need võivad tõesti olemas olla.

Lisaks on spioonikaamerad, mida peidetakse veidratesse kohtadesse, nagu dušiotsikud, äratuskellad ja muud sarnased kohad –, eriti suur probleem on see Lõuna-Koreas. Seal nimetatakse seda Molka probleemiks, mis viitab spioonikaameratele. Aastatel 2013–2018 registreeriti üle 30 000 juhtumi, kus inimesi filmiti salaja peidetud kaamerate abil, vahendab Unilad.