Lähitulevikus katkestab Hiina lendamise veel kaks Euroopa lennufirmat

Viimane LOTi lend Poolast Hiinamaa pealinna toimub 24. oktoobril. Lennufirma pressiesindaja Krzysztof Moczulski on tõotanud kõigile reisijaile täielikku piletiraha tagasimaksmist ja põhjendanud otsust ebarahuldavate tulemustega talvehooajaks piletite müümisel ja ebavõrdse konkurentsiga, mida pakuvad need lennufirmad, kes saavad kasutada lühemaid marsruute, vahendab Simpleflying. Lühemaid marsruute kasutavad Hiina ja Euroopa vahel Hiina lennufirmad, kes on jätkanud Venemaa õhuruumi kasutamist. Air China lendab Varssavi ja Pekingi vahel kolmel korral nädalas.