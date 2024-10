Idülliline Porvoo linnake Soomes

Porvoo on üks kaunimaid linnasid, mis asub Soome lõunarannikul, umbes 50 kilomeetrit Helsingist idas. See on tuntud oma hästi säilinud puithoonete, maalilise vanalinna ja ajaloolise katedraali poolest. Siin linnas kulgedes tunned, kuidas serotoniinitase tõuseb kõrgustesse ning argimured kaovad sootuks.

Porvoo asukoht on juba iseenesest põnev - sinna pääseb keskaegset postimaanteed ehk Kuningateed pidi, mis kunagi ühendas Skandinaavia piirkondi Bergenist kuni Viiburini välja. Hea on see, et Lõuna-Eesti inimestel on taas võimalus Tartust otse Vantaa lennujaama lennata. Vantaast on Porvoosse vaid 25km kiirteel sõitu ning seejärel leiadki end erilisest sügisesest idüllilisest Porvoost. Loomulikult saad siia ka siis, kui randud laevaga Helsingis ning võtad ette bussisõidu. Turistide poolt on ka soositud laevaühendus Helsingi ja Porvoo vahel. Linna elanikest kõneleb 64% emakeelena soome keelt ja 33% rootsi keelt.