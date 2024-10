VIDEO Nemad on «Orkaanipüüdjad»: lennukid, mis sõidavad otse orkaani sisse, et sealt andmeid koguda

A WC-130J Super Hercules on üks neist lennukitüüpidest, mis lendavad otse orkaani sisse, et sealt andmeid koguda.

See, et Floridas möllab praegu sajandi üks suurimaid orkaane, ei ole kedagi külmaks jätnud. Miljonid inimesed on oma kodud maha jätnud ning evakueerunud teistesse linnadesse, et vältida ränga tormiga kokkupuutumist. Kuid kas teadsid, et orkaanide ajal tegutsevad lennumeeskonnad, kes lendavad otse tormi sisse, et sealt andmeid koguda?