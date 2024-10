BURKSIKLUBI Üks McDonald'si restoran otsustas hakata ka ööklubiks

Pilt on illustreeriv.

Ungari pealinnas Budapestis asuv McDonald'si restoran on astunud täiesti uude ajajärku, pakkudes nüüd lisaks kiirtoidule ka meelelahutust hilisõhtuste DJ-settidega. See ainulaadne kontseptsioon on osa uuendustest, mis tehti Nyugati raudteejaama juures asuvas maailmakuulsas McDonald'sis pärast põhjalikku kaheksa kuud kestnud renoveerimist.