Stroomi rannapargis toimub värvikas sügislaat

Põhja-Tallinna vanema Külli Tammuri sõnul pakuvad müüjad laadal kirjut kaubavalikut. Näiteks saab täiendada talvevarusid, osta kartuleid, mett, sibulaid, seeni, jõhvikaid ja küüslauku. «Kindlasti on esindatud kodumaine talutoodang ja kalurid pakuvad mereande. Lisaks on võimalik osta hooajalisi riideid, ehteid ja mitmeid käsitööesemeid. Kohal on ka toitlustajad ning mitmesugused atraktsioonid lastele,» lisas Tammur.