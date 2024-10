Miks tekivad reisidel tõsised kõhuhädad ja kuidas nendega toime tulla?

Reisijaid kimbutavad seedetrakti infektsioonid tekivad kõige sagedamini halva kätehügieeni või saastunud toidu ja jookide tarbimise tagajärjel. Kõige levinumad saasteallikad on mikroobidega saastunud vesi, mereannid, köögiviljad, puuviljad, tänavamüüjate müüdavad toidud ning kohapeal toodetud jäätis ja pastöriseerimata piima või koort sisaldavad magustoidud.

Sageli on kõhulahtisus ka reisimisega kaasneva stressi tagajärg, mida ei tasu alahinnata: see ei ole mitte ainult tüütu ega vähenda puhkuse kvaliteeti, vaid võib kujutada endast ka potentsiaalset ohtu, viies organismi dehüdratsioonini.

Millised on sümptomid?

Turistide seedetrakti häired ilmnevad ootamatult, tavaliselt reisi esimestel päevadel. Kõhulahtisuse kulg võib ulatuda kergest raskeni, millest viimane nõuab juba viivitamatut haiglaravi. Samuti võivad tekkida muud sümptomid, nagu kõhuvalu, mõnikord palavik, iiveldus ja oksendamine. Enamik reisil kimbutavatest kõhulahtisuse juhtumitest on kerged ja sümptomid kaovad mõne päeva jooksul.

Kõigil kõhulahtisuse juhtudel tuleb kõigepealt vältida dehüdratsiooni, st juua palju gaseerimata vett. Eriti soovitatavad on glükoosi ja elektrolüüte sisaldavad suukaudsed rehüdratsioonisoolad. Selliseid tooteid toodetakse keedetud vees lahustamiseks mõeldud pulbrina, müüakse apteekides ilma retseptita ning need on mõeldud vee ja elektrolüütide tasakaalu taastamiseks, mida oksendamine ja kõhulahtisus tugevalt häirivad.