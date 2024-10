Jimi Hendrix elas siin

Maroko riiki kaardilt vaadates tundub, et ta on justkui puu, mille juured on Aafrika mullas, ent oksad kõrguvad kusagil Euroopa kohal. Seesama näiliselt vastuoluline asend ongi pannud aluse Maroko kultuurilisele rikkusele. Seda maad lõhestab ühelt poolt sügav usk islami järele ja teiselt poolt nüüdisaegsed ahvatlused. Täna kutsun teid avastama Maroko vähekülastatud linna Essaouirat, endise nimega Mogadori, kuhu Eestist otselende ei lähe. Kuid Agadiri ja Marrakechi lennujaamadest asub see tuhande ja ühe öö muinasjuttu meenutav sadamalinnake paari tunnise autosõidu kaugusel. 7 sajandil eKr foiniiklaste poolt rajatud Essaouira on üks Maroko maalilisimaid rannikulinnu.