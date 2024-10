ARMASTUSEL POLE HINDA? Mees ostis hiigelsumma eest oma naisele saare, et ta saaks seal vabalt bikiinides olla

Pilt on illustreeriv.

Mida ollakse valmis armastuse nimel tegema? Mõned inimesed üllatavad oma kallimat lillede või kalliskividega, teised aga viivad selle täiesti uuele tasemele, ostes terve erasaare. Dubai elanik Soudi Al Nadak on just sellise luksuse osaliseks saanud, kui tema abikaasa otsustas kinkida talle 50 miljonit dollarit maksva saare – ja seda kõike selleks, et Soudi saaks bikiinides omaenda privaatses rannas aega veeta.