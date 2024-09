JAHT PIMEDAS See hotellitöötaja hüva nõuanne võib päästa sinu reisi

Eksperdi sõnul ei tohiks toas kohe tulesid sisse lülitada. Kuigi see võib tunduda ebaloogiline, on pimedas lutikate märkamine lihtsam.

«Nii kontrollin mina oma tuba enne asjade lahtipakkimist ja sissekolimist. Esimene asi, mida teha, on veenduda, et tuba on pime. Lülitage tuled välja, tõmmake kardinad ette ja kasutage telefoni taskulampi,» selgitab Hayley.