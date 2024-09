Kaalumure ja viisakus: lihtsad trikid lennuki esimesse klassi pääsemiseks

Esimese soovitusena ütles ta, et lihtne viisakus väravaagendi või lennusaatjate suhtes võib sulle tuua pileti lennuki luksuslikumasse ossa.

«Veel üks levinud põhjus, miks me reisijaid lennuki ettepoole tõstame, on vajadus lennuki tasakaalu säilitada, kui lend pole täis,» ütles ta.

See tähendab, et kui istud lennuki tagaosas piirkonnas, mis on tihedalt täis broneeritud, võidakse sul paluda liikuda ettepoole – esimese klassi.