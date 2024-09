JUBE VÕI ARMAS? Deemonlik nukk linnaväljakul hirmutab kohalikke: Pole kunagi midagi sellist näinud!

Tema suured liikuvad jäsemed ja avanev-sulguv suu meenutavad midagi fantaasiafilmist, ning paljud kohalikud leiavad, et see on hirmuäratav. «See tundus juba suletud silmadega jube, rääkimata siis avatud silmadest,» ütleb üks mööduja BBC-le. Teine linnaelanik märkis, et Rochdales pole midagi sellist varem nähtud, ja nimetas Lillyt «kõige koledamaks beebiks», mida ta kunagi näinud on.