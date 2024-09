ERAKORDNE Naine avastas mereannirestoranis oma toidust haruldase pärli

Naine oli just maitsmas jagamiseks tellitud rannakarpe, kui ta tundis ühtäkki midagi kõva oma suus. Esialgu plaanis ta sellest kelneritele teada anda, kuid selgus, et tegu oli hoopis loodusliku pärliga.

«Me ei suutnud seda uskuda,» rääkis Paige. «See oli justkui pisike sünnipäevakink. Olin šokis, sest ma polnud kunagi kuulnud, et pärlid võiksid tulla rannakarpidest.» Ta lisas veel: «Ma guugeldasin ja sain teada, et see on väga haruldane juhus, umbes üks kümnest tuhandest.»