MIKS NII? Teadlased nõuavad, et kõik lennud oleksid tulevikus vähemalt tund aega pikemad

The Independenti teatel tähendaks julge meede lennukiiruse vähendamist 15 protsendi võrra, lisades keskmisele lennule umbes 50 minutit. Uuringu kohaselt vähendaks see kütusekulu viis kuni seitse protsenti ja aitaks vähendada lennunduse panust kliimamuutustesse, mis moodustab praegu umbes neli protsenti ülemaailmsest kogumõjust. Uuring on praegu ÜRO-le esitamisel.