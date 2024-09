United Airlines tahtis äriklassist reisijad minema kupatada, et...

United Airlinesi enam kui kümnetunnisel lennul Los Angelesest Londonisse said end äriklassi sisse seadnud reisijad üllatuse osaliseks, kui USA lennukompanii esindaja teatas, et lend ei välju, kui ei leita kolme reisijat, kes nõustuks ümber kolima turistiklassi. Nimelt oli lennuki selles osas, kus asuvad meeskonnaliikmete puhkeruumid, avastatud tehniline probleem ja et kõik meeskonnaliikmed siiski nõuetekohaselt veidike magada ja jõudu koguda saaks, tahtis lennukompanii panna oma personali puhkama kolme Polaris äriklassi tasapinnaliseks voodiks lahtikäivasse tooli. Õnnetuseks oli lend aga välja müüdud ja toolid olid juba okupeeritud lennule piletid ostnud reisijate poolt.