Turkish Airlines hakkab lendama Tšiilisse

Turkish Airlines alustab detsembrikuus neljal korral nädalas lende Istanbulist Tšiili pealinn Santiago de Chilesse, teatab veebileht Aerotime. Avalend on 19. detsembril ning teel tehakse pooleteist tunni pikkune peatus Sao Paulos Brasiilias, läbi mille Turkish lendab praegu ka Buenos Airesesse. Uue marsruudi kogupikkus on 13152 kilomeetrit ehk 7102 miili. Koos vahemaandumisega Sao Paulos võtab lend Istanbulist Tšiilisse aega umbes 20 tundi.

Edasi-tagasi lennud algusega Tallinnast algavad 699 eurost turistiklassis ja 2170 eurost äriklassis. Teoreetiliselt on võimalik pileteid osta ka vaid niiöelda fifth freedom lendudele Sao Paulost Santiagosse ja tagasi, kuid need piletid on hetkel hinnastatud kallimalt, kuigi lennuaeg on sellel segmendil veidi alla nelja tunni: edasi-tagasi lennud algavad 1039 eurost turistiklassis ja 2490 eurost äriklassis.