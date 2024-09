SAJANDI LEID? Reisi planeerides avastas mees midagi šokeerivat

Tara Hayden Westerni Ülikooli maateaduste osakonnast lisab, et avastus võiks anda rohkem vihjeid selle kohta, kuidas ja millal see maapinnale jõudis. «See vajab väljaselgitamist,» ütleb Hayden.

Teadlased, sealhulgas Gordon Osinski, plaanivad edasisi uuringuid ja võimalikke välitöid, et kinnitada avastust. «See on väga põnev,» ütles Osinski, märkides, et maailmas on leitud vaid 200 kraatrit, millest 31 asuvad Kanadas.