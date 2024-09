Kes on võitja ja kes kaotaja? Missivõistlused on võtnud koleda pöörde

30. augustil võitis Miss Prasad toimunud konkursi, kus ta sai seitsmest kohtuniku häälest kokku neli häält, kuid missilitsentsi omanud Lux Projects väitis, et kaheksas hääl jäi vahele, mille järel andis see oma hääle Robertsile. Kuna otsus jäi võrdseks, võimaldati litsentsiomanikul valida välja võitja. Roberts pälvis krooni.

Kahtlused tekkisid aga kiiresti pärast seda, kui ilmusid teated, et Lux Projects on tihedalt seotud Robertsi võõrandunud abikaasa, Austraalia ärimehe Jamie McIntyre'iga. Roberts lükkas süüdistused tagasi, nimetades neid laimusüüdistusteks ja väitis, et ka Prasadi võit oli seotud tema missikorraldaja Grant Dwyeriga.

Skandaal süvenes veelgi, kui mitmed kohtunikud kuulsid, et Lux Projectsil olevat üldse olnud hääle andmise õigus. Kohtunik Jennifer Chan väitis, et Prasad on olnud algusest saadik kindel võitja.

Prasad krooniti 6. septembril vapustava pöördega uuesti tagasi Miss Fidžiks, kuigi selle kroonimise põhjused on endiselt ebaselged. Roberts väidab Instagramis endiselt, et tema on õigustatud võitja, kuid avalik reaktsioon sellega üheselt ei nõustu.

Kokkuvõttes saab öelda, et tülide vaibudes seostatakse Miss Universe Fidži missivõistlust negatiivse maiguga, kus mõeldakse, mis saab edasi.