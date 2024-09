SAS toob tagasi Euroopa sisese äriklassi

Praegu pakub SAS lisaks traditsioonilisele turistiklassile oma lühematel lendudel premium turistiklassina kvalifitseeritavat toodet Plus, milles reisijail võimalik kaasa võtta suurem kogus pagasit ja saada reisi ajal kergelt toitlustatud, samuti kiiret (fast track) turvakontrolli ning sissepääsu SASi äriklassi ootesaalidesse. Istekohamugavus lennukis on aga sama turistiklassiga (SAS Go), sest erinevalt paljudest teistest Euroopa lennukompaniidest ei jäta SAS oma Plus klassi lühematel lendudel reisija kõrval isegi teist tooli tühjaks.