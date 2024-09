UURING Selgusid, millistes Euroopa riikides on kõige õnnelikumad noored ja kus kõige õnnetumad

See on iga-aastane aruanne, mis analüüsib noorte subjektiivset heaolu, keskendudes erinevatele aspektidele, näiteks rahulolu sõprade, pere ja kooliga. Aruande andmed põhinevad rahvusvahelisel PISA uuringul, mis küsitleb tuhandeid noori Euroopa riikidest, et hinnata nende üldist rahulolu. Küsitletakse noori vanuses 10–17 eluaastat, kuid erilist tähelepanu pööratakse 15-aastastele, sest see on vanus, mil nad seisavad silmitsi oluliste hariduslike ja sotsiaalsete väljakutsetega.