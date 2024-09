PÕNEV! Ööelukultuuri festival toob Tartusse maailmakuulsad reivitähed

Pilt on illustreeriv.

Selle nädala tartu 2024 tippsündmus on elektroonilise muusika festival unda, mis on pühendatud klubikultuurile, tantsimisele ja inimeste ühendamisele. Lisaks sellele toimub Tartus veel hulga erinevaid sündmusi, nagu näiteks Uues Teatris etenduvad prantsuse-norra kunstniku Corentin JPM Leveni lavastused, kelle looming on tugevalt seotud kväär-kogukonna pärandi ja ajalooga. Nädala lõpus toimuvad Maailmakoristuspäeva raames Emajõe ääre koristustalgud.