PÄRISELU TARZAN Mees jättis suurlinna ja kolis Amazonase vihmametsa elama: «Kõige rohkem olen õppinud...»

36-aastane Paul Rosolie on veetnud pea kaks aastakümmet Amazonase vihmametsas ja on oma silmaga näinud, kuidas need maakera rohelised kopsud on drastiliselt ajapikku muutunud. Oma kogemusi jagades loodab ta, et suudab aidata päästa enam kui 92 000 aakrit vihmametsa, mis seisab tänapäeval silmitsi suurima ohuga kui kunagi varem.