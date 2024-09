Hotellimaailm jagab oma saladusi

Üsnagi ootuspäraselt unustavad inimesed hotellidesse maha erinevaid esemeid: mahajäetud toast on leitud näiteks 6 miljonit dollarit maksev kell, kana, sisalik, riisikeetja, autokumm, saumikser ja nimetamata kogus hambaproteese. Mõistagi püüab iga endast lugupidav hotell varanduse omanikuga taas kokku viia ja nii saab näiteks kiita hotell Victoria Ejecutivo Guadalajaras, kuna majutusasutuse töötaja kihutas mootorrattaga maha 13 miili, et toimetada kliendile kätte mahaunustatud pass ja muud olulised dokumendid.

Montreali hotell Birks pakub just sedalaadi olukordade vältimiseks teenust, kus hotellituba vaadatakse lahkumisel üle eksperdi poolt, et tuvastada, kas sinna pole midagi maha jäetud. Muuhulgas pakub hotell Birks oma kundedele ka professionaalset pakkimisteenust. Torontos asuv hotell X on aga valmis «Suprise and Delight» teenuse valinute jaoks tegema eripingutusi kunde saabumise hetkeks ruumi meelepärasesse seisukorda viimiseks: selleks võib kasutada rooside õielehti, küünlaid, õhupalle jne.