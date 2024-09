ETTEVAATUST See näiliselt süütu ese pagasi hulgas võib Tais aastateks vangi viia

Tais kehtivad ranged hasartmänguvastased seadused ning peaaegu kõik hasartmänguvormid on korruptsiooni ja kuritegevuse vastu võitlemise vahendina keelatud.

Turiste on hoiatatud, et Tais puhkusel olles ähvardab neid kuni kümneaastane vanglakaristus näiliselt süütu asja eest. Seega, kui jääte vahele 120 mängukaardiga, võivad võimud teid kohtu alla anda, kirjutab The Sun.