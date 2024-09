USAs kargasid ametivõimud lennufirmade boonusprogrammidele kraesse

USA transpordiministeerium alustas neljapäeval formaalset menetlust nelja USA suurima lennufirma püsilendajaprogrammide osas, et tagada «lennufirmade tasustamisprogrammide õiglus, läbipaistvus, prognoositavus ja konkurentsivõime,» teatab veebileht The Points Guy .

Uurimise alla on sattunud American Airlines (AAdvantage), Delta Air Lines (Skymiles), United Airlines (Mileage Plus) ja Southwest Airlines (Rapid Rewards). Muuhulgas nõuab transpordiminister Pete Buttigieg, et lennufirmad annaksid konkreetse ülevaate kõigi üksikasjade kohta, mis seotud erinevateks lennupreemiateks vajalike miilide koguste, iga auhinna teenimiseks vajaminevate lendude arvu või miile teenivate krediitkaartidega tehtavate kulutuste suuruse ning ka kõikvõimalike kaasnevate tasude ja lisamaksude suuruse ning nende olemasolu põhjendatuse kohta. Samuti kohustati lennufirmasid detailselt põhjendama kõiki muudatusi, mida antud küsimustes on tehtud alates 31. juulist 2018. aastal.