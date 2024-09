Amazonase isoleerituim hõim tappis tee peale ette jäänud puuraidurid

Intsident toimus Madre de Dios piirkonnas hõimu enda territooriumil Pariamanu jõe lähistel, kui metsaraidurid alustasid seal uue tee rajamist. Mascho Piro hõim on pikka aega vältinud kontakti välismaailmaga, kuid viimastel kuudel on neid üha enam nähtud väljaspool oma tavapärast elupaika, sealhulgas ka Brasiilias. Arvatakse, et selle põhjuseks on suurenenud surve metsaraie tööstuselt, mis ohustab nende elu ja elupaiku.