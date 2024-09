Suurbritannias vaieldakse, kui palju lennureisijaid jootma peaks

Halvasti käituvad napsitanud reisijad valmistavad lennunduses vahetevahel peavalu, eriti tuleb konflikte ette just odavlennukompaniide pardal. Väidetavalt leidis lõppeval suvel Ryanairi lennukites aset keskmiselt üks alkoholijoobega seotud intsident nädalas. Ryanairi juht Michael O´Leary on sõnakalt leidnud, et lennujaamades tuleks keelata reisijail üle kahe napsu ostmine. Euroopa suurima odavlennufirma juht loodab, et vastava regulatsiooni võtab vastu Suurbritannia valitsus, vahendab Forbes. O´Leary on ka nostalgiliselt meenutanud, et vanadel headel aegadel jäid liiga palju joonud reisijad magama, aga nüüd manustavat inimesed lisaks alkoholile ka erinevaid «tablette ja pulbreid», mistõttu käitumine olevat agressiivsem ja raskemini juhitav.