Rannahooaja kokkuvõte: 44 kadunud last ja 9 uppumissurmast päästetud inimest

Avaliku korra rikkumisi registreeriti hooaja jooksul kokku 7269 korral, millest ligi pooled toimusid juba juunis. Peamisteks rikkumisteks olid randa kaasa võetud lemmikloomad (2095), klaastaara (1744) ning joobetunnustega rannakülalised (1237). Suplusala rikkumised surfarite poolt mereäärsetes randades ning kalastamine Lõuna-Eesti randades olid samuti jätkuvad probleemid. Kuigi erinevaid juhtumeid on endiselt palju, siis saab tõdeda, et rikkumiste arv randades on viimase kuue aasta jooksul selgelt vähenemistrendis.