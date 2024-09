Kagu-Aasia riigid rakendavad mpoxi hirmus juba meetmeid

Eestlaste poolt armastatud Bali koos ülejäänud Indoneesiaga nõuab alates augusti lõpust kõigilt riiki sisenejatelt spetsiaalse tervisepassi (Health Pass) täitmist, teatab lehekülg Welcome Back To Bali. Tervisepassi ankeedi leiab siit. Muuhulgas päritakse seal, kas reisija ei kannata näiteks kange kaela, kollaste silmade, seljavalu, hingeldamise, köha ja kurguvalu all. Ka tahetakse, et tervisepassis oleks ära mainitud istekoht lennukis ning uuritakse, kas reisijal on olnud mpoxi haigestunute (või ahvide ja närilistega) kokkupuuteid viimase 21 päeva jooksul.