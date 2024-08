Palav ja paeluv poliitikapealinn

Atmosfäär oli rahulik ja sume, vastupidiselt viimasele 24-le tunnile, mille jooksul olin saanud kodus ja eri lennujaamades eelmisel päeval toimunud president Trump´i atentaadikatsega seotud ärevat uudistevoogu jälgida. Ameerika rahval on tänaseni värskelt meeles, kuidas 1963. aastal mõrvati president Kennedy ja kuidas 1981. aastal sealsamas Washington DCs, minu hotellist vaid saja meetri kaugusel asuva Washington Hilton´i ees tehti atendaadikatse hiljuti ametisse astunud president Reagan´ile. Kuid meile, nõukogude perioodil üleskasvanud eestlastele, olid tol ajal need sündmused vaid jutud kaugel maal toimunu kohta. Nii oli filmilikult sürreaalne kuulda varahommikuse lennu eelsel hilisõhtul lauset «Presidenti on tulistatud».