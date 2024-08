Alicantes muutus kraanivesi joodamatuks

CNNi teateil on Hispaania kagurannikul asuva Teulada-Moraira ametivõimud kuulutanud kraanivee joogiks kõlbmatuks, kuna selle soolasisaldus on üle kümne korra normaalsest kõrgem. Probleeme joogiveega on tänu Costa Blanca piirkonda pikalt kimbutanud põuaga ka mitmetes teistes Alicante provintsi asulates, sest tänu põhjavee taseme langemisele on veevarud saastunud sisseimbunud mereveega. Kohalikud ametivõimud jagavad elanikele nädalas 20 liitrit joogivett, samas on turismile orienteeritud piirkonnas väidetavalt 38 000 ujumisbasseini, kirjutab CNN.