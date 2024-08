Kadunud käärid põhjustasid lennujaamas kaose: sajad lennud lükkusid edasi, kümned tühistati

Ühes Jaapani lennujaama kaupluses läks kaduma paar kääre, mistõttu peatas lennujaama turvateenistus lendude väljumise ligi kaheks tunniks.

Jaapani lennufirma ANA hoiatas reisijaid ühismeedia platvormil X (endise nimega Twitter), et lennud võivad turvalisuse kaalutlusel hilineda või neid võidakse tühistada. Hokkaido New Chitose lennujaamas tekkis kaos mitmeks tunniks. Need reisijad, kes juba olid turvakontrolli läbinud, pidid seda uuesti tegema ja seetõttu tekkisid ülipikad järjekorrad.

BBC andmetel tühistati 36 lendu ja 201 hilines. Turvakontroll ja lennud taastati, kuid selleks ajaks polnud käärid veel leitud.

Jaapani ajaleht Nikkan Sports teavitas kaks päeva pärast kääride kadumist, et töötaja leidis need samast poest, kus need kaduma läksid. Kääride leidmise kinnitamine viibis seetõttu nii kaua, et lennujaam pidi kinnitama, et tegu on tõepoolest samade kääridega, mis kadunud olid.

Maa-, taristu-, transpordi- ja turismiministeerium palus Hokkaido lennujaamadel juhtunut uurida, et vältida selle kordumist. «Me mõistame, et see juhtus kaupluse ebapiisava ladustamis- ja haldussüsteemide tõttu,» ütles Hokkaido lennujaam BBC-le. «Oleme teadlikud, et tegemist on ka intsidendiga, mida võib seostada kaaperdamise või terrorismiga ning töötame selle nimel, et tagada juhtkonna täielik teadlikkus.»