6-aastane tüdruk sai puhkusereisil õnnetult surma täiesti süütuna tunduva eseme tõttu

Jesse Morgan kirjutas, et Lucyl oli trauma tagajärjel tekkinud hapnikupuudusest tingitud ajukahjustus. Kolmapäevaks oli isa sõnul selge, et laps enam ei tule tagasi. «Arvestades esialgse trauma tõsidust oli peaaegu kindel, et lapsele on saatuslikuks saanud ajusurm.» Hommikul tunnistati Lucy Morgan surnuks.

Tüdruku isa jagas oma postituses, et Lucy surm mõjus tervele perele väga rängalt. Lisaks Lucyle kasvab selles peres veel kolm last: 4-aastane poiss, 8-aastane tüdruk ja 10-aastane poissi. «Teine tütar Shiloh varises emotsionaalselt kohe kokku,» jagas pastorist isa. «Tema ja Lucy on meie perekonna keskmised tüdrukud ja nad olid parimad sõbrad.»

Sügavalt usklik isa usub siiski, et see katastroof langes perekonnale osaks, et nende usku proovile panna. Perekonnale tehti hulgaliselt toetuspalveid. Sugulased ja teised kirikujuhid tõttasid kohale lillede ja toiduga, et pakkuda kohalolu ja moraalset tuge.

«See oli nagu kuld kõige süngema kaevu põhjas,» ütles isa. Ta usub, et inimeste heasoovlikkus ja -teod on tõendid Jumala armust perekonnale, kes pidi äsja läbi elama täiesti ooatamatu ja kohutava tragöödia.

«Minu soov on, et tema kaotuse lugu annaks meile ikkagi lootust,» ütles Jesse Morgan NBC Newsile. «Kuigi halvim on juhtunud, on see teisi aidanud.»