Lufthansa ja Swissi luksuslik pakkumine Stockholmist

Reisiuudiste veebileht Loyaltylobby juhib tähelepanu, et algusega teatud riikidest on võimalik soetada tavalisest märksa soodsama hinnaga Lufthansa ja Swissi lennupileteid reisimiseks kõrgemates teenindusklassides. Kampaania on saadaval algusega Rootsist, Norrast ja Suurbritanniast ning kehtib kahele koos reisivale isikule. Võimalik hinnasääst on veebilehe hinnangul kuni 50% esimeses klassis, 40% äriklassis ja 30% premium-turistiklassis.