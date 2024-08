Tallink toob reisilaeva Victoria I taas Helsingi liinile

Laevakompanii Tallink eemaldab Victoria I reisilaeva taas Tallinna ja Stockholmi vaheliselt liinilt, kus see võimaldas suvehooajal koos Baltic Queeniga igapäevast ühendust ning suunab aluse talvehooajaks liiklema Tallinna ja Helsingi vahel.Victoria I hakkab sõitma Tallinna ja Helsingi vahel korra päevas. Väljumine Tallinnast on kell 12.30 ja Helsingist kell 18.35, reisi ajaks on umbes 3.5 tundi. Lisaks reisijate lihtsale üleveole pakutakse algusega Soomest võimalust sõita Tallinna ka 22 tunnisele kruiisile, mille raames on turistidel võimalik ajavahemikus 8 kuni 12 ka Tallinna avastada. Esimesel reisil ehk 31. augustil pakub laeva pardal õhtul meelelahutust menukas Soome ansambel Käärijä.