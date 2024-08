Meedia: kolmandik ronge jääb Saksamaal hiljaks

Saksamaa rahvusringhääling Deutsche Welle paljastab, et Saksamaal püsib sõiduplaanis alla kahe kolmandiku Deutsche Bahn´i (DB) rongidest. Sõiduplaani järgimiseks peetakse seda, kui rong hilineb alla kuue minuti. Hilinemised ja väljumiste tühistamised valmistavad reisijatele palju tuska ning süüd nähakse selles, et Saksamaal on aastaid prioritiseeritud maanteetransporti ning raudteede infrastruktuur on jäetud unarusse.