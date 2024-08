USAs sai Alaska Airlinesi ja Hawaiian Airlinesi liitumine võimaluse edasi minna

Reisiajakirja Travel and Leisure andmeil möödus 21. augustil tähtaeg sekkuda Alaska Airlinesi ja Hawaiian Airlinesi liitumisplaanidesse, kuid US justiitsministeerium otsustas jätta võimaluse kasutamata. Järgmiseks on vaja saada luba USA Transpordiametilt. Peamiselt USA siseliine lendava Alaska Airlinesi ja Havai saarestikus baseeruva Hawaiian Airlinesi liitumisplaanid tulid avalikuks detsembris 2023, kui Alaska Airlines teatab, et kavatseb Hawaiiani ära osta umbes 1.9 miljardi USA dollari eest. Liitumine võimaldaks Alaska Airlinesil (mis lendab ka Havaile) ligipääsu Hawaiiani lennuvõrgule, kuhu kuuluvad sihtpunktid Austraalias, Jaapanis, Koreas, Tahitil ja Ameerika Samoal.