VANA JA KOBE Tema on uus maailma vanim inimene, kes vallutab mägesid ja isegi ilma kepita

Tomiko sündis 1908. aastal Osaka linnas teisena kolmest lapsest. Samal aastal sooritasid vennad Wrightid oma esimesed avalikud lennud Euroopas ja Ameerikas ning Eiffeli tornist saadeti teele esimene kaugraadioteade. 20-aastaselt abiellunud jaapanlanna kasvatas üles neli last – kaks tütart ja kaks poega. Teise maailmasõja ajal juhtis Tomiko oma abikaasa tekstiilivabriku kontorit. Kui tema abikaasa 1979. aastal suri, jäi naine üksi elama oma kodulinna Nara prefektuuris.

Järgmise paari aastakümne jooksul oli ta sage mägironija, ületades legendaarseid mägesid, nagu Nijo ja Ontake, muideks viimase puhul üllatas ta matkajuhti sellega, et vallutas 3067-meetrise mäe tavalistes tossudes. Võimalik, et tema suurim füüsiline saavutus oli 100-aastaselt Ashiya pühamu pikkadest kivitreppidest ülesronimine, ilma et ta oleks isegi jalutuskeppi kasutanud.