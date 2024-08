NÄDALA SÜNDMUSED Kultuuripealinna ootab sel nädalal ees suurejooneline ekstreemspordivõistlus

24. augusti õhtul toimuvad Võrus müstilised sündmused - toimub Paganlik PärimusÖÖ, mis tähistab linna 240. sünnipäeva. Õhtu, millest ei puudu pärimus, valguskunst, teater ja muusika, tipneb ÖÖtantsupeoga «Õnnemärgi all sündinud», mis on valminud muinasjutuvestja Juhan Jaigi loomingu põhjal. Lavale jõuab pea poolsada esinejat, kelle seas on näitlejad, koorilauljad ja muusikud, akrobaadid ja tuleartistid.