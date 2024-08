OHTLIK PAGAS Prussakate invasioon võis pagasi tagastamise võimatuks muuta

Lennuk, mis saabus Casablancast Manchesteri 15. augustil, maandus õigel ajal kella 17 paiku, kuid kella 19ks ootasid reisijad ilma igasuguse teabeta endiselt oma pagasit. Lõpuks selgus, et lennuki lastiruum oli prussakaid täis, mistõttu töötajad ei tohtinud tervise ja ohutuse kaalutlustel pagasit välja võtta.

Üks reisija, Karen Gee, avastas oma AirTagi kaudu, et tema pagas oli Manchesteris, kuid pärast pikka ootamist sai ta teada, et lennuk oli koos pagasiga tagasi Casablanca'sse lennanud. Pagas laeti Casablancas maha ja lennuk jätkas tavalisi lende erinevatesse sihtkohtadesse. Siiski ei saadetud pagasit järgmisel Royal Air Maroci lennul Manchesteri, mistõttu on reisijad endiselt oma asjadest ilma.