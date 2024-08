Just siit linnast leiab maailma parimad armatsejad: «Nad on nii seksikalt enesekindlad»

Olga rääkis hiljuti Daily Starile antud intervjuus sellest, kuidas kohtingukultuur võib olla väga erinev maailma eri paikades.

Kuid tema sõnul on üks koht, kus armatsetakse kõige paremini! Ta kirjeldab seda kui tormilist ja avatud meelega linna, kus füüsilise läheduse jagamine on kunsti kõrgeim vorm.

«Pariis – siin on kõik seotud seksiga. See on armastuse linn. Pariislased on tõelised romantikud, nad panevad sind tundma, et nad on sinusse armunud, isegi siis, kui see on romantika ainult üheks õhtuks. Mulle meeldib, kui mehed ei karda naistele läheneda,» räägib ta.

«Pariislased on väga enesekindlad, seega on nad avatud sinuga vestlema ka siis, kui sind ümbritseb 20 inimest – enesekindlus on seksikas. Nad teavad, kuidas nautida elu, rahulikku olemist, samal ajal teavad nad, kuidas rõõmu pakkuda.

Ma arvan, et minu jaoks on väga oluline tunda, et seks ei ole midagi, millest sa kardaksid rääkida, ja see on täpselt see, mida ma Pariisis tunnen. Inimesed on väga avatud meelega.»

Olga ütles, et pariislased on avatud nii seksi kui ka lihtsalt kohtingukogemuste suhtes. Ta lisas, et magamistoas on meie soovide ümber veel paraku palju häbi, kuid rakendus Pure määratleb end hinnanguvaba tsooni ja turvalise kohana seksuaalteemadel kõnelemiseks.

Pure'i meeskond püüab luua keskkonda, et normaliseerida seksiteemalisi vestlusi, isegi teemasid, mis tunduvad tabu, kuid on seadusega kooskõlas. Olga arvab, et me saame prantslastelt intiimsuse kohta palju õppida, sest nad on rahulikud, ei mingit draamat ning on avatud soovidele ja naudingutele.

«Romantika – me vajame seda oma kohtingukultuuris,» lisas ta. «Pudel šampanjat, juust ja baguette ning päikeseloojangu vaatamine Seine'i jõel. Selline peaks välja nägema esimene kohting, mitte matkamine.»

«Ja ma tunnen, et prantsuse kultuuris armukadedust ei eksisteeri. Minu jaoks on see otsene viis suhete rikkumiseks, kuid ma arvan, et see põhineb enesekindlusel ja mõistmisel, et seks võib olla ka lihtsalt seks.»