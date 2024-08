VIDEO Youtuber'i kogemus maailma kuumimas linnas: «Siin ei saa hingata ja linnud kukuvad taevast alla»

Ben ütles oma jälgijatele: «Ma ei suuda sõnadesse panna, mis tunne see kuumus on.» Alates 2016. aastast on selles linnas registreeritud temperatuure üle 50 kraadi, saavutades haripunkti 53,9 kraadi.

«Rohkem kui neli miljonit inimest nimetab seda kohta koduks. Tunne on, nagu oleksin saunas. See on hull.»

Oma reisi vürtsitamiseks otsustas mees minna ka 40-kraadises kuumuses jooksma, et näha, kuidas tunne on. «Otsustasin katsetada, kui palav väljas on. Praegu on kell 17.30 ja 39 kraadi. Ma tahan näha, kas suudan läbida 5 km ilma suremata või minestamata. Daamid ja härrad, ärge proovige seda kodus. Kuumus hakkab mind üsna uimaseks tegema, see on imelik.»