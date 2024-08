Ohtralt reisinud Playboy modell nimetas oma lemmikud sihtkohad

Kogenud rändur on aastate jooksul peale reisimise kunsti omandamise saanud ka tippsihtkohtade eksperdiks: «Ma kannan alati mugavuse huvides mõnusaid, kohevaid sokke.» Ta lisas Playboyle antud intervjuus, et tänavatoidu gurmaanide jaoks on Kuala Lumpur kõige õigem koht.

195 riigi seast valimine võib päris keeruliseks osutuda, kui te otsite planeedi kõige põnevamaid paiku. Wintle aga tõi välja viis lemmikut, kus ta on nõus korduvalt käima.

Tema esimene valik on paljudele tuttav: Florida, mida ta nimetab oma lemmikuks paigaks maailmas. Eriti meeldib talle Orlando, mida ta on lapsepõlvest saati külastanud.

«Mu perekond elab Floridas ja olen alati tahtnud sinna kolida. Olen suur adrenaliinisõltlane, seega armastan käia teemaparkides ja veeparkides, nagu Walt Disney World, Universal Studios ja SeaWorld, kus on alati midagi lõbusat teha,» rääkis ta.

Orlando, Florida. Foto: Shutterstock

Tema nimekirjas järgmine on Bahama saared, mis on oma kaunite randade ja kristallselgete vete poolest tuntud. «Veetsin iga päeva vees snorgeldades või aerutades, kus kõiki troopilisi kalu on näha. Seal tundsin end turvaliselt – tavaliselt kardan teatud kohti haide pärast,» tunnistas ta.

Exuma, Bahama. Foto: Shutterstock