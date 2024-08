Tänavune aasta on kaasa toonud enneolematult palju kuumarekordeid

Lisaks on sel aastal purustatud 130 kuurekordit, samuti on kümned tuhanded kohalikud ilmastikuseirejaamad kogu maailmas, alates Arktikast kuni lõunapoolse Vaikse ookeanini, registreerinud uusi kuumarekordeid. Maximiliano Herrera, kes kogub ja arhiveerib äärmuslikke ilmastikunähtusi, kinnitas, et selline rekordite arv esimese kuue kuu jooksul on äärmiselt üllatav. «Nii suur hulk äärmuslikke kuumaperioode on täiesti enneolematu ning midagi sellist pole varem nähtud ega isegi ette kujutatud,» märkis ta Guardianile antud intervjuus. «Ajavahemik veebruarist 2024 kuni juulini 2024 on olnud rekordite suhtes kõige aktiivsem kogu ajaloos.»

See on eriti murettekitav, sest eelmise aasta kuumarekordeid võib suuresti seostada inimtekkelise globaalse soojenemisega – mis on põhjustatud gaasi, nafta, söe ja puude põletamisest – ning loomuliku El Niño nähtusega, mis toob kaasa troopilise Vaikse ookeani pinnatemperatuuri tõusu ja sellega kaasnevad kõrgemad temperatuurid paljudes maailma piirkondades. El Niño mõju on alates veebruarist taandumas, kuid see ei ole kaasa toonud oodatud leevendust.

Herrera sõnul pole El Niño lõpp isegi aeglustanud rekordite purunemist, vaid vastupidi, need langevad nüüd veelgi kiiremini kui 2023. aasta lõpus.

Näiteks purustati ka Las Vegases kuumarekord – 48,9 kraadi Celsiuse järgi.

«Tundub, et õhk on lihtsalt nagu üks kuum tekk, mis Las Vegast ümbritseb,» ütles kohalik juulikuus valitsenud kuumalaine kohta. «See on eluohtlik ja inimesed pole selleks valmis,» lisas ta.

Ülevaade mõnedest rekorditest, mida on sel aastal maailmas purustatud. Las Vegas, Nevada, Ameerika Ühendriigid 2024. aasta rekord: 48,9 °C (120,02 °F) Varasem rekord: 47,2 °C (117 °F), püstitatud 2017. aastal Aswan, Egiptus 2024. aasta rekord: 49,6 °C (121,28 °F) Varasem rekord: 48,9 °C (120,02 °F), püstitatud 1961. aastal Geraldton, Austraalia 2024. aasta rekord: 49,3 °C (120,74 °F) Varasem rekord: 47,7 °C (117,86 °F), püstitatud 1954. aastal Progreso, Mehhiko 2024. aasta rekord: 44,2 °C (111,56 °F) Varasem rekord: 42,5 °C (108,50 °F), püstitatud 2023. aastal Gaya, India 2024. aasta rekord: 47,4 °C (117,32 °F) Varasem rekord: 47 °C (116,60 °F), püstitatud 1978. aastal Mama, Venemaa 2024. aasta rekord: 38,4 °C (101,12 °F) Varasem rekord: 37,7 °C (99,86 °F), püstitatud 2017. aastal

Allikad: The Guardian, pbs.org