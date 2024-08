Airbalticu esimene poolaasta oli rekordeid purustav

Esialgsete auditeerimata andmete kohaselt saavutas lennufirma esimesel poolaastal rekordilise 339 miljoni euro suuruse müügitulu, mis on 16% suurem võrreldes sama perioodiga 2023. aastal, ning ligi 77 miljoni euro suuruse korrigeeritud EBITDARi, mis on ligikaudu 22 miljoni euro võrra suurem kui 2023. aasta esimesel poolaastal. Mahult on EBITDAR näitaja ulatunud 22,6%ni mis moodustas kasvu 3,7 protsendipunkti võrra. Esimese poolaasta korrigeeritud EBITDAR on lennufirma kõigi aegade kõrgeim tulemus.