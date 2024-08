Kuninganna Elizabeth II-l oli alati üks eriskummaline harjumus, mida ta lennukis tegi

Näiteks on ilmsiks tulnud, et kuninganna Elizabeth II jõi alati lendudel martiinit, soovis õhkutõusmise ajal kindlat sorti piparmündikomme ja nautis lennuteekonna jälgimist kaardilt.

Juhised soovitavad lasta kuningannal enne maandumist uinuda ja tagada, et tal oleksid kaasas oma padjad. Dokumentidest selgub ka, et kuninganna eelistas, et tal oleks käepärast kauss Velva piparmündikommidega ja et ta tellis sageli martiinit enne külalistega kohtumist.