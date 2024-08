Kuidas õppida tundma üht liidumaad tahtmatult, aga soodsalt

Seiklused Saksamaa keskpunktis Hesseni liidumaal algavad jõudes Saksamaa suurimasse lennujaama Frankfurt-Main, mille pindala on võrdne 11 Monaco või 3200 jalgpalliväljaku omaga. Et saada edasisõiduks rongipilet, tuleb suunduda reisikeskuse pikka järjekorda, sest segadust on Saksamaa rongiliikluses palju ja kohe hakkab see endast ka märku andma. Et jõuda valitud sihtpunkti, soovitab kogemustega rongispetsialist vastavat marsruuti, trükib välja rongide ajad ja ümberistumisjaamad ja pakub soodsaima hinna – kolme peale saame Hessenticketi ehk Hesseni liidumaa regionaalrongipileti 41.00 euro eest.

Esimeses ümberistumisjaamas selgub, et vajalik rong täna ei sõida. Suundume uuesti järjekorda uurima, mis edasi. Tunni aja pärast tuleb järgmine rong, aga kas ta sõidab, ei ole teada, seega tuleb muuta marsruuti. Jõuame järgmisse jaama. Valjuhääldaja annab teada, et muudetud on perroon. Perronile jõudes on seal kirjas mitmed rongid ja ajad, aga mitte meile vajalik rong. Appi tuleb erkpunases riides selgelt rongijaama juurde kuuluv isik ja annab nõu hoida tema lähedusse: «Mina pean tagama selle rongi kohalejõudmise, ma püüan välja selgitada, kas ta tuleb ja millisele perroonile.» Nii jõuame lõpuks õige rongini ja õigele perroonile. Paaritunnise hilinemisega oleme kohal ja näinud vahepea erinevaid rongijaamu, mitmeid erinevaid maastikke.