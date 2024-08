Avastusretk Tauruse mägedesse: see maa üllatab alati

Bussist väljudes lööb näkku Aafrika kuumus, temperatuur mägede vahel orus on üle 40 kraadi. Ümberringi siristavad tsikaadid, see pole enam sirin, vaid suisa kõrvulukustav. Igal juhul loovad need sirtsud tõeliselt lõunamaa tunde. Suundume koopa päästva jaheduse poole. Esmalt tuleb selga panna päästevestid, pähe kiivrid ning kuulata instruktori juttu. Seejärel võtame kohad sisse kummipaadis. Selgub, et me polegi ainsad külastajad. Üsna ruttu täituvad ülejäänud viis paati kohalike ekskursantidega. Paadimees võtab aerud ja alustame teekonda koopa sisemusse. Praeguseks on sellest läbi uuritud umbes 5,5 km pikkune osa. Koopas asub maa-alune järv. Mängleva kergusega libiseb paat aerutaja käe all. Altinbesiki koobas on Türgi suurim ja maailmas 3. kohal. 1994. aastal loodi siia rahvuspark. Euroopast ja mujalt tulijaid hakati koopasse lubama alles paar aastat tagasi. Meie olime esimesed eestlased, kes seda Sigridi juhtimisel avastasid. Koopa sisemuses jääb temperatuur aasta ringi 10 °C kanti, vesi on väga puhas ja külm. Paadi all on sügavust kuni 20 meetrit. Kui hästi silmitseda, paistab isegi põhi. Vesi on kristalselt selge. Paadimees aerutab umbes kilomeetri. Edasi enam ei pääse, sest veeseis on veel kõrge, pea kohal kõrguvate võlvide alt ei pääseks läbi. Sigrid räägib ja näitab taskulambiga lakke, ümberringi stalagmiidid ja stalaktiidid. Pildistan. Koopas pole üldsegi pime. Külgedele ja lae alla on paigaldatud lambid ning need annavad piisavalt valgust. «Otsisime midagi uut. Paljud on Türgis käinud ja kõike näinud. Käisime kevadel kolleegiga koobast enne vaatamas ja sõitsime meie päevase marsruudi läbi,» räägib Sigrid. Anname päästevestid ja kiivrid tagasi ning leitsakus liigume hingeldades tagasi bussi.